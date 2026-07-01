Richemont Aktie
Marktkap. 116,69 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Quartalszahlen von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien außergewöhnlich gut ausgefallen, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag. Das Wachstum im Juwelengeschäft sei mit 24 Prozent geradezu unglaublich. Aber auch das Uhrengeschäft und andere Segmente hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
220,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
196,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
195,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,73%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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