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Symbol RYCEF

RBC Capital Markets

Rolls-Royce Outperform

15:21 Uhr
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem ersten Halbjahr an seinen Trend der besser als erwarteten Zahlen angeknüpft, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick angehoben./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
14,48 £		 Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
14,51 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,38 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

15:21 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:56 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
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