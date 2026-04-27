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Symbol SUEZF

Barclays Capital

Südzucker Overweight

08:01 Uhr
Südzucker Overweight
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Zuckerkonzern habe mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte sich der bestätigte Ausblick auf das neue Geschäftsjahr als konservativ erweisen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Overweight

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,60 €		 Abst. Kursziel*:
29,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
11,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,66%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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