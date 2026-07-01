SAP Aktie
Marktkap. 161,03 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Toby Ogg befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Expertenmeinungen zu zentralen Themen und Trends bei Kunden und Partnern, die für SAP von Bedeutung sind. Die Walldorfer dürften den Fachleuten zufolge die gesamten Softwareausgaben langfristig senken, wobei sich die Budgetverteilung hin zu Anbietern in den Bereichen Cloud, Observability und Cybersicherheit verschieben sollte, schrieb er./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
138,44 €
|Abst. Kursziel*:
26,41%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
139,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,88%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.06.26
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|25.06.26
|SAP Buy
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|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
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