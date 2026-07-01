DAX 24.837 +0,0%ESt50 6.232 +0,0%MSCI World 4.810 +0,0%Top 10 Crypto 8,3545 +0,5%Nas 25.520 -1,4%Bitcoin 55.962 -1,1%Euro 1,1448 +0,1%Öl 89,57 +1,7%Gold 4.021 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen stärker - kein Handel in Japan -- GameStop stockt bei eBay auf -- Microsoft, Telekom, PayPal, Moonshot, Ryanair, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag
Ryanair-Aktie kräftig im Minus: Iran-Krieg belastet Gewinn - Überschuss bricht ein Ryanair-Aktie kräftig im Minus: Iran-Krieg belastet Gewinn - Überschuss bricht ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
139,02 EUR +0,62 EUR +0,45 %
STU
finanzen.net zero
SAP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 161,03 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

08:46 Uhr
SAP SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
139,02 EUR 0,62 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Toby Ogg befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Expertenmeinungen zu zentralen Themen und Trends bei Kunden und Partnern, die für SAP von Bedeutung sind. Die Walldorfer dürften den Fachleuten zufolge die gesamten Softwareausgaben langfristig senken, wobei sich die Budgetverteilung hin zu Anbietern in den Bereichen Cloud, Observability und Cybersicherheit verschieben sollte, schrieb er./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 19:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
138,44 €		 Abst. Kursziel*:
26,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
139,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,88%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
200,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:46 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP Buy UBS AG
02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Darum setzt Goldman Sachs im KI-Rennen auf "HALO"-Aktien
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net SAP-Aktie im Fokus: Milliardenübernahme von Prior Labs unter Dach und Fach
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Freitagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht Verluste
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, UBS Group, Cadence, Village Super Market and Medalist Diversified
Zacks Top Research Reports for SAP, UBS & Cadence
Korea Times SAP Korea to host AI Tour event focused on autonomous enterprise strategy
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Shell, Novo, SAP, Rave and Vaso
Zacks Top Research Reports for Shell, Novo Nordisk & SAP
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Lars Lamade, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen