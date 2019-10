FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Laborausrüster dürfte trotz einer anspruchsvollen Vergleichsbasis gute Resultate für das dritte Quartal ausweisen und könnte die Erwartungen toppen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hält deshalb eine Anhebung der Umsatzziele für das Jahr für möglich. Treiber im Berichtszeitraum sollte vor allem erneut die Sparte Bioprocess Solutions gewesen sein, aber auch das Laborgeschäft sollte sich nach der im zweiten Quartal erlittenen Schwäche in Asien nun wieder verbessert haben. Die Aktie habe jedoch angesichts ihrer bereits hohen Bewertung nur wenig Aufwärtspotenzial./tav/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.