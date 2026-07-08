Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,68 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Industriekonzern und Autozulieferer. Die Experten setzen dabei vor allem auf Alleinstellungsmerkmale und Chancen im Bereich Humanoide Roboter./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,29 €
|Abst. Kursziel*:
26,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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