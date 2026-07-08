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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

08:26 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,33 EUR 0,05 EUR 0,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Industriekonzern und Autozulieferer. Die Experten setzen dabei vor allem auf Alleinstellungsmerkmale und Chancen im Bereich Humanoide Roboter./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,29 €		 Abst. Kursziel*:
26,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

26.06.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
06.05.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Schaeffler Sell UBS AG
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