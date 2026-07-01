Schneider Electric Aktie
Marktkap. 160,46 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 316 auf 321 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der Franzosen gehören mit einem Platz auf der "Conviction List" zudem weiter zu den Top-Favoriten von Goldman. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisschätzungen etwas an nach aktuellen Checks der Investitionslage am Markt. Schneider gehöre weiter zu den größten Profiteuren der Nachfrage nach Rechenzentren und Mittelspannungstechnik./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
321,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
274,15 €
|Abst. Kursziel*:
17,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
273,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,39%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|11:51
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital