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Schneider Electric Aktie

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273,45 EUR -2,60 EUR -0,94 %
STU
274,10 EUR -2,95 EUR -1,06 %
HAML
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Schneider Electric jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 160,46 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

Goldman Sachs Group Inc.

Schneider Electric Buy

11:51 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
273,45 EUR -2,60 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 316 auf 321 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der Franzosen gehören mit einem Platz auf der "Conviction List" zudem weiter zu den Top-Favoriten von Goldman. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisschätzungen etwas an nach aktuellen Checks der Investitionslage am Markt. Schneider gehöre weiter zu den größten Profiteuren der Nachfrage nach Rechenzentren und Mittelspannungstechnik./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
321,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
274,15 €		 Abst. Kursziel*:
17,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
273,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,39%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
311,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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