FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Siemens mit "Buy" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die beschlossene Abspaltung des Energiesegments schärfe und vereinfache die Struktur des Konzerns, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/edh