ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit Blick auf das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 168 Euro belassen. Die Fortschritte des Industriekonzerns dürften sich verlangsamt haben, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem blieben die Perspektiven jedoch gut. Zudem werde die Komplexität des Unternehmens mittels weiterer Verkäufe von Beteiligungen und Segmenten verringert./bek/eas