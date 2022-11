ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die drohende Verwässerung im Zuge der Finanzierung sei wohl bereits eingepreist, schrieb Analystin Supriya Subramanian am Dienstag in einer ersten Reaktion auf grünes Licht der spanischen Finanzaufsicht für eine Übernahme der restlichen Anteile an Siemens Gamesa./ag/gl