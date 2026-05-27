DAX 25.178 +0,0%ESt50 6.071 +0,1%MSCI World 4.824 -0,1%Top 10 Crypto 8,8095 -8,7%Nas 26.675 +0,1%Bitcoin 62.725 -1,9%Euro 1,1608 -0,2%Öl 96,96 +2,1%Gold 4.382 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Uber stockt erneut bei Delivery Hero auf -- AMD im Fokus
Top News
Mutares-Aktie etwas höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang Mutares-Aktie etwas höher: Ausstieg bei Magirus geplant - möglicher Börsengang
AMD-Aktie auf über 500 Dollar: Was nach der Quartalszahlen-Rally bleibt AMD-Aktie auf über 500 Dollar: Was nach der Quartalszahlen-Rally bleibt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
173,84 EUR -0,48 EUR -0,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 155,07 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

08:01 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
173,84 EUR -0,48 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach Investorentreffen in Tokio, Singapur, Honkong und Schanghai und letztlich der JPMorgan-China-Konferenz. Die asiatischen Anleger seien andererseits allerdings auch kurzfristig skeptischer bezüglich der bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Bei Siemens Energy fühlten sich die Anleger aber immer noch sehr wohl. Wer hier nicht mit im Boot sitze, habe GE Vernova und/oder Mitsubishi Heavy im Depot./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
181,18 €		 Abst. Kursziel*:
24,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
173,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,43%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
186,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
13.05.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Performance unter der Lupe DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX letztendlich fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Plus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag schwächer
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen