ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz des Herstellers von Medizintechnik sei weniger stark zurückgegangen als erwartet, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Sparte diagnostische Bildgebung hätten verspätete Installationen von Anlagen in Krankenhäusern belastend gewirkt./bek/tih