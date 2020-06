NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der "neue" Siemens-Konzern sei schlanker mit attraktiveren Margen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag