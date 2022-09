LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Technologiekonzern sei im Bereich PLM-Software (Product Lifecycle Management) strategisch sehr gut positioniert, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse Siemens dies noch in nachhaltige Marktanteilsgewinne und eine überragende finanzielle Performance umsetzen./edh/gl