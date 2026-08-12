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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

09:36 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
75,40 EUR 4,30 EUR 6,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Autoverleiher ein solides zweites Jahresviertel. Das Unternehmen habe die Erwartungen trotz widriger konjunktureller Umstände in jeglicher Hinsicht übertroffen, schrieb Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,65 €		 Abst. Kursziel*:
47,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,89%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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