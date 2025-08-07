SMA Solar Aktie
Marktkap. 667,63 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Diese hätten größtenteils den zuvor veröffentlichten Eckdaten des Wechselrichter-Herstellers entsprochen, schrieb Mengxian Sun in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt für Energielösungen für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe sehe sich wegen einer Reihe von Faktoren mit Gegenwind konfrontiert, darunter das rückläufige Wirtschaftswachstum im Heimatmarkt, der verstärkte Wettbewerb und der daraus resultierende Preisdruck durch asiatische Hersteller sowie ein langsamer als erwarteter Abbau der Lagerbestände der Kunden./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Hold
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,22 €
|Abst. Kursziel*:
-10,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,89%
|
Analyst Name:
Mengxian Sun
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|13:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|13.05.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|13:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.