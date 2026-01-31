DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
Springer Nature Aktie

17,68 EUR +0,16 EUR +0,91 %
STU
Marktkap. 3,5 Mrd. EUR

KGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100

ISIN DE000SPG1003

Symbol SPGDF

Goldman Sachs Group Inc.

Springer Nature Buy

13:41 Uhr
Springer Nature Buy
Springer Nature
17,68 EUR 0,16 EUR 0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate diskutierte am Montag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 auch seine Erwartungen an 2026 und jüngstes Feedback von Investoren. Überhangrisiken seitens Private Equity belasteten zunächst, grundsätzlich sei jedoch jede Zunahme an Liquidität in den Aktien nur zu begrüßen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,70 €		 Abst. Kursziel*:
35,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,75%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

