Goldman Sachs Group Inc.

Springer Nature Buy

13:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate diskutierte am Montag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 auch seine Erwartungen an 2026 und jüngstes Feedback von Investoren. Überhangrisiken seitens Private Equity belasteten zunächst, grundsätzlich sei jedoch jede Zunahme an Liquidität in den Aktien nur zu begrüßen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

