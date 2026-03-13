Springer Nature Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach starken Geschäftsergebnissen von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven erhöhte seine Wachstumsprognose für 2026 am Dienstag nun leicht auf 5,5 Prozent. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie steigt um 3 Prozent. So erwartet er auch die Reaktion im Konsens. KI-Verdrängungsrisiken sieht Kerven für den Wissenschaftsverlag nicht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,04 €
|Abst. Kursziel*:
96,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
96,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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