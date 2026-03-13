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Marktkap. 3 Mrd. EUR

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WKN SPG100

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ISIN DE000SPG1003

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Symbol SPGDF

JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

13:11 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
16,04 EUR 1,02 EUR 6,79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach starken Geschäftsergebnissen von 31,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven erhöhte seine Wachstumsprognose für 2026 am Dienstag nun leicht auf 5,5 Prozent. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie steigt um 3 Prozent. So erwartet er auch die Reaktion im Konsens. KI-Verdrängungsrisiken sieht Kerven für den Wissenschaftsverlag nicht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 10:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,04 €		 Abst. Kursziel*:
96,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

13:11 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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