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Marktkap. 43,12 Mrd. EUR

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WKN 893438

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Symbol STMEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

11:26 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
47,85 EUR 0,11 EUR 0,23%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jenseits der etablierten Märkte verfüge STMicro über vielfältige Wachstumstreiber./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,81 €		 Abst. Kursziel*:
10,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

11:26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
27.04.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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