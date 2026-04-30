STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 43,12 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Hersteller von analogen Chips wie Infineon oder STMicroelectronics zeigten sich in diesem Jahr dynamisch - auch wegen steigender Erlöse mit Produkten für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jenseits der etablierten Märkte verfüge STMicro über vielfältige Wachstumstreiber./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,81 €
|Abst. Kursziel*:
10,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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