Ströer Aktie
Marktkap. 2,23 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer nach Quartalszahlen des Werbevermarkters auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Annick Maas sieht laut einer ersten Reaktion vom Donnerstag keine großen Überraschungen. Ströer habe von einem starken Außenwerbungsgeschäft profitiert. Zu den erneuten Übernahmespekulationen aus dem Juli, denen zufolge die möglichen Investoren Ströer von der Börse nehmen könnten, habe sich das Unternehmen nicht geäußert./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
40,78 €
|Abst. Kursziel*:
-11,72%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
40,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,27%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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