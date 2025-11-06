Ströer Aktie
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,15 €
|Abst. Kursziel*:
56,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
33,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,96%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:31
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Ströer Buy
|UBS AG
