Ströer Aktie

33,75 EUR -2,15 EUR -5,99 %
STU
Marktkap. 2 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
WKN 749399

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
Symbol SOTDF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Bestätigung der Zielvorgaben für 2025 sollte für Zuversicht sorgen, schrieb Annick Maas am Dienstag. Denn am Markt habe man auf niedrigere Prognosen des Werbedienstleisters gesetzt angesichts der Schwäche auf dem deutschen Werbemarkt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,15 €		 Abst. Kursziel*:
56,47%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,96%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

