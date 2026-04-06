DAX 23.335 +0,7%ESt50 5.738 +0,8%MSCI World 4.336 +0,2%Top 10 Crypto 9,0445 +4,0%Nas 21.996 +0,5%Bitcoin 59.806 +0,2%Euro 1,1560 +0,2%Öl 109,1 -0,5%Gold 4.673 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD im Fokus
Top News
Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien tiefer - TKMS und HENSOLDT im Blick Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien tiefer - TKMS und HENSOLDT im Blick
Plug Power-Aktie gefragt: CEO setzt auf direkte Anlegerkommunikation - Rückenwind durch Großauftrag Plug Power-Aktie gefragt: CEO setzt auf direkte Anlegerkommunikation - Rückenwind durch Großauftrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SUSS MicroTec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
53,00 EUR +3,18 EUR +6,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 967,24 Mio. EUR

KGV 16,23
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K023

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0235

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SESMF

Jefferies & Company Inc.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:21 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53,00 EUR 3,18 EUR 6,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe zwar für dieses Jahr einen Rückgang der Umsätze und operativen Margen prognostiziert, dies spiegele jedoch die Auftragsentwicklung und die Kapazitätspläne wider, die für 2025 festgelegt worden seien, schrieb Janardan Menon am Montag im Nachgang zu den Ende März vorgelegten Jahreszahlen. Er sieht 2026 als Übergangsjahr mit sich verbessernden Grundtendenzen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
6,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:21 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
31.03.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

finanzen.net TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX verliert nachmittags
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt mittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer
dpa-afx Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. verlieren - Öl-, Zins- und Lieferkettensorgen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS achieved all forecast figures in the 2025 financial year and hit a new sales record
EQS Group EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zu myNews hinzufügen