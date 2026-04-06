SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 967,24 Mio. EURKGV 16,23
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe zwar für dieses Jahr einen Rückgang der Umsätze und operativen Margen prognostiziert, dies spiegele jedoch die Auftragsentwicklung und die Kapazitätspläne wider, die für 2025 festgelegt worden seien, schrieb Janardan Menon am Montag im Nachgang zu den Ende März vorgelegten Jahreszahlen. Er sieht 2026 als Übergangsjahr mit sich verbessernden Grundtendenzen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,42 €
|Abst. Kursziel*:
6,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|08:21
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|08:21
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|08:21
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.