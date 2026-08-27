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AI Analyse

Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

09:01 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,35 €		 Abst. Kursziel*:
47,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,54%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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