SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,32 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
AI Analyse
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,35 €
|Abst. Kursziel*:
47,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,54%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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