Talanx Aktie
Marktkap. 29,1 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich mit dem vom Versicherer angepeilten Ziel von 2,7 Milliarden Euro. Talanx legt Mitte August die Zahlen für das zweite Quartal vor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Overweight
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
113,10 €
|Abst. Kursziel*:
10,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
113,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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