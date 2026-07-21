JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich mit dem vom Versicherer angepeilten Ziel von 2,7 Milliarden Euro. Talanx legt Mitte August die Zahlen für das zweite Quartal vor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx