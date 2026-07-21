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Symbol TNXXF

JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

15:41 Uhr
Talanx Overweight
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
113,30 EUR 3,10 EUR 2,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich mit dem vom Versicherer angepeilten Ziel von 2,7 Milliarden Euro. Talanx legt Mitte August die Zahlen für das zweite Quartal vor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Overweight

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
113,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
113,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

15:41 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.05.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
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