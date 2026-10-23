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thyssenkrupp Aktie

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14,13 EUR +0,56 EUR +4,09 %
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Marktkap. 8,47 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
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Symbol TYEKF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:01 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
14,13 EUR 0,56 EUR 4,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 16,50 auf "Buy" Euro belassen. Vor dem Börsengang von tk accelis sei er in einer Modellrechnung auf einen Wert von 2,20 bis 3,10 Euro je Aktie für den 49-prozentigen Anteil des Industrie- und Stahlkonzerns an der Werkstoffsparte gekommen, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Insgesamt sieht er nach der Transaktion einen fairen Wert für Thyssenkrupp zwischen 16,80 und 18,70 Euro je Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,60 €		 Abst. Kursziel*:
21,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,77%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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