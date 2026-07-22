TotalEnergies Aktie
Marktkap. 162,13 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen in diesem Jahr gut gesteuert, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So decke sich der bereinigte Nettogewinn mit der durchschnittlichen Markterwartung, während die entsprechende Kennziffer für die Geschäftssegmente um ein Prozent über der Konsensschätzung liege./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,37 €
|Abst. Kursziel*:
15,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
76,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,23%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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