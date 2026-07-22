JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

12:36 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers habe sich verbessert, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Nach wie vor strebe das Unternehmen ein stärkeres zweites Halbjahr an gegenüber dem ersten. Das dritte Quartal dürfte schwächer ausfallen, gefolgt von einem starken Schlussquartal./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP