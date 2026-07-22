TRATON Aktie
Marktkap. 18,21 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers habe sich verbessert, schrieb Jose M Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Nach wie vor strebe das Unternehmen ein stärkeres zweites Halbjahr an gegenüber dem ersten. Das dritte Quartal dürfte schwächer ausfallen, gefolgt von einem starken Schlussquartal./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,14 €
|Abst. Kursziel*:
-19,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,11%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|12:16
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|Jefferies & Company Inc.
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