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Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

13:26 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 30 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den aufgehellten Ausblick der Volkswagen-Lkw-Tochter habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,26 €		 Abst. Kursziel*:
-13,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
40,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:01 TRATON Market-Perform Bernstein Research
12:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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