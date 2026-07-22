TRATON Aktie
Marktkap. 18,21 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 30 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den aufgehellten Ausblick der Volkswagen-Lkw-Tochter habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
40,26 €
|Abst. Kursziel*:
-13,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
40,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|13:26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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