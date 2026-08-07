Under Armour Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0HL4V
ISIN US9043111072
Symbol UAA
Under Armour Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gehe einher mit einem gekürzten Umsatzausblick auf das Gesamtjahr./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Zusammenfassung: Under Armour Underweight
|Unternehmen:
Under Armour Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 5,93
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 6,09
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 11,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Under Armour Inc.
|07.08.26
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|06.02.26
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|07.08.26
|Under Armour Underweight
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|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
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|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
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|29.07.25
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|UBS AG
|15.05.25
|Under Armour Buy
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|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.24
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.23
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.