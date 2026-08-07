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Under Armour Aktie

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Under Armour Underweight

07.08.26
Under Armour Underweight
Aktie in diesem Artikel
Under Armour Inc.
5,25 EUR -0,36 EUR -6,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour auf "Underweight" belassen. Mit dem Umsatz habe der Sportartikelhersteller im ersten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen verfehlt, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gehe einher mit einem gekürzten Umsatzausblick auf das Gesamtjahr./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Zusammenfassung: Under Armour Underweight

Unternehmen:
Under Armour Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 5,93		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 6,09		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 11,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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