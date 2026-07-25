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Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

13:31 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
82,11 EUR 1,93 EUR 2,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen zum zweiten Quartal von 93 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie der italienischen Großbank in den Jahren 2027 und 2028. Grund dafür sei vor allem die Konsolidierung der Commerzbank-Beteiligung; in geringerem Maße hätten auch die positiveren Gebührentrends eine Rolle gespielt./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 18:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
81,98 €		 Abst. Kursziel*:
14,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
82,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,48%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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