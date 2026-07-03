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Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

13:51 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
54,23 EUR 0,19 EUR 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3700 auf 3800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Vergleichsdaten aus dem Vorjahr sollten den Quartals- und Halbjahreszahlen des Konsumgüterherstellers am 28. Juli helfen, schrieb David Hayes am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber weiter Risiken für die mittelfristigen Margen- und Volumenziele./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
46,33 £		 Abst. Kursziel*:
-17,97%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
46,32 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,96%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

13:51 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Unilever Kaufen DZ BANK
24.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
10.06.26 Unilever Overweight Barclays Capital
09.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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