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Marktkap. 25,95 Mrd. EUR

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Symbol VWSYF

DZ BANK

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

10:56 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vestas von 200 auf 220 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Windturbinen-Hersteller avanciere "vom Krisenprofiteur zum resilienten Energiewende-Architekten", schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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26,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,44 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

10:56 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
09.04.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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