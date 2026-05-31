Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 22,93 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta drückte den Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Der Experte hält nämlich eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen hat Gupta in seinem Optimismus bestärkt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 20:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
216,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
192,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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