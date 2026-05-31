DAX 25.062 +0,1%ESt50 6.320 -0,1%MSCI World 4.828 -0,1%Top 10 Crypto 8,1400 +1,7%Nas 26.518 +1,9%Bitcoin 54.848 -0,1%Euro 1,1444 -0,1%Öl 79,92 +0,8%Gold 4.159 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX hält sich über 25.000 Punkten -- Nikkei mit Verlusten -- SpaceX plant Milliardenanleihe -- Rheinmetall-CEO für Verbot von KI-Waffen-- D-Wave, Halbleiteraktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Angriff auf BYD, MG und Chery: EU plant für Chinas Autobauer den nächsten Zollhammer Angriff auf BYD, MG und Chery: EU plant für Chinas Autobauer den nächsten Zollhammer
Jahrelang überholt, jetzt wieder vorn: Das Comeback der breiten Diversifikation Jahrelang überholt, jetzt wieder vorn: Das Comeback der breiten Diversifikation
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vestas Wind Systems A-S Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,00 EUR +1,05 EUR +4,58 %
STU
22,47 CHF +1,14 CHF +5,34 %
BRX
finanzen.net zero
Vestas Wind Systems A-S jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 22,93 Mrd. EUR

KGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CMNS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DK0061539921

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VWSYF

JP Morgan Chase & Co.

Vestas Wind Systems A-S Overweight

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
24,00 EUR 1,05 EUR 4,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 216 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta drückte den Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Der Experte hält nämlich eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen hat Gupta in seinem Optimismus bestärkt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 20:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
216,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
192,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.06.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
05.06.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx Vestas-Aktie unbeeindruckt: Erwartungen übertroffen
dpa-afx Nordex-Chef warnt: Windbranche muss wegen China-Druck wachsen - Aktie dennoch fester
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net März 2026: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net So schätzen die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im Februar 2026 ein
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
RSS Feed
Vestas Wind Systems A-S zu myNews hinzufügen