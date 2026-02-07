Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 20,68 Mrd. EURKGV 29,82
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
