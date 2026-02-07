DAX 24.859 +0,2%ESt50 5.986 +0,1%MSCI World 4.506 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.514 -1,1%Euro 1,1830 -0,2%Öl 68,68 +0,2%Gold 4.940 -1,1%
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India Lufthansa-Aktie im Minus: Ausbau von strategischer Partnerschaft mit Air India
Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,33 EUR +0,31 EUR +1,47 %
Marktkap. 20,68 Mrd. EUR

KGV 29,82
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

12:06 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Vestas Wind Systems A-S
21,33 EUR 0,31 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,11 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

12:06 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.02.26
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Vestas-Aktie fällt: Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Weitere Aktienrückkäufe geplant
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur Vestas Wind Systems A-S-Aktie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
