VINCI Aktie
Marktkap. 62,83 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei typisch positiv gewesen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Chef des Konzessions- und Baukonzerns sowie dem Finanzvorstand. Es sei betont worden, dass neue Chancen diszipliniert auf ihre Ertragsperspektive geprüft würden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
142,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
113,40 €
|Abst. Kursziel*:
25,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
113,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,33%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
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|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
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|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.