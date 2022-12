Aktie in diesem Artikel VINCI 96,77 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Mit Blick auf die Entwicklung des europäischen Transport- und Infrastruktursektors empfiehlt Analystin Stephanie D'Ath, die Aktien von Flughafenbetreibern unterzugewichten und jene der Mautstraßenbetreiber überzugewichten. Die teuren Airport-Papiere wiesen zudem weniger attraktive Free-Cashflow- und Dividendenrenditen auf als die günstigen Mautstraßen-Titel, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck