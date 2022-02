Aktie in diesem Artikel VINCI 100,80 EUR

0,89% Charts

News

Analysen

VINCI 100,80 EUR 0,89% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahreszahlen des Konzessions- und Baukonzerns seien ergebnisseitig solide gewesen, schrieb Analyst Nicolas Mora in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daher seine Schätzungen leicht an./ck