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Symbol VNCRF

JP Morgan Chase & Co.

Vincorion Overweight

21:56 Uhr
Vincorion Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
21,22 EUR 1,94 EUR 10,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VINCORION

Zusammenfassung: Vincorion Overweight

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,83 €		 Abst. Kursziel*:
23,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,24%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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