Vincorion Aktie
Marktkap. 960 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Symbol VNCRF
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VINCORION
Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,83 €
|Abst. Kursziel*:
23,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,24%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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