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Visa Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Visa Overweight

14:36 Uhr
Visa Overweight
Aktie in diesem Artikel
Visa Inc.
314,95 EUR -7,40 EUR -2,30%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Visa nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das robuste Wachstum aus eigener Kraft hervor und bezeichnete es als herausragend./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Overweight

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 366,59		 Abst. Kursziel*:
22,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 358,20		 Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
Analyst Name:
Tien-Tsin Huang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 426,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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