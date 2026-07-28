Visa Aktie
Marktkap. 599,48 Mrd. EURKGV 33,81 Div. Rendite 0,69%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Visa nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe erneut beeindruckende Resultate präsentiert, schrieb Tien-tsin Huang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das robuste Wachstum aus eigener Kraft hervor und bezeichnete es als herausragend./la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Visa Overweight
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 450,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 366,59
|Abst. Kursziel*:
22,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 358,20
|Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
|
Analyst Name:
Tien-Tsin Huang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 426,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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