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Volvo (B) Aktie

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Volvo (B) Aktien-Sparplan
32,99 EUR +0,81 EUR +2,52 %
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33,00 EUR +0,82 EUR +2,55 %
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Marktkap. 65,24 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
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ISIN SE0000115446

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Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

16:16 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
32,99 EUR 0,81 EUR 2,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Ein Analystenteam um den für Volvo zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
320,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
32,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,75 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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