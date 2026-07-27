Volvo (B) Aktie
Marktkap. 65,24 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Ein Analystenteam um den für Volvo zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
320,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,09 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,75 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|16:16
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:16
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo (B) Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|16:16
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets