MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Sollten sich die Nachrichten zu einem Produktionsausfall in einem Werk des Wacker-Konkurrenten GCL-Poly Energy bewahrheiten, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Märkte für Polysilizium in Asien haben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bisherige Überangebot könnte sich rasch in einen Mangel mit entsprechenden Auswirkungen wandeln./mf/edh