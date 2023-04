Baader Bank

WACKER CHEMIE Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen des Herstellers von Kosmetikpuder und Solarzellen zum zweiten Quartal deuteten darauf hin, dass dieses noch einmal herausfordernd wird - trotz eines möglichen Endes des Abbaus von Lagerbeständen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:56 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

