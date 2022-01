ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Grünes Licht des deutschen Wirtschaftsministeriums für die Siltronic-Übernahme durch Globalwafers erscheine in weiter Ferne, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bedingungen für eine Zusage seien unklar. Eine Rückkehr der Siltronic-Papiere auf das Niveau vor dem Übernahmeangebot könnte Wacker aufgrund seiner Beteiligung etwa sieben Euro je Aktie kosten. Investitionen und Zukäufe könne man aber aus der ohnehin gut gefüllten Kasse zahlen./ag/ajx