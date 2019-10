FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach gesenkten Jahreszielen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 58 auf 56 Euro gekappt. Er habe die Gewinnwarnung des Chemiekonzerns vorhergesehen, da der für die Prognose wichtige Preisanstieg für das Wacker-Produkt Polysilizium ausgeblieben sei, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze nun auf eine steigende Polysilizium-Nachfrage in China und ein Effizienzprogramm. Er aber erwarte, dass das Poly-Marktumfeld und das Chemiegeschäft schwierig bleiben werde. Eine Erholung sei derzeit nicht absehbar./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:43 / MESZ



