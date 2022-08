Aktie in diesem Artikel Walmart 140,00 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 133 auf 145 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Robert Moskow hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor, dass das Management von zuletzt besseren Bedingungen gesprochen habe. Die Verbraucher hätten positiv auf gesunkene Gaspreise reagiert und seien vor dem Ende der Sommerferien in die Läden zurückgekehrt./bek/la