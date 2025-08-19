Walmart Aktie
Marktkap. 695,1 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Michael Lasser sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung in dem Quartalsbericht mehr positive als negative Aspekte. Die Umsatzentwicklung des Handelskonzerns sei in allen Regionen robust geblieben. Gewinnseitig habe zwar mehr Gegenwind geherrscht als erwartet, dies liege aber wohl an vorübergehenden Einflüssen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Buy
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 102,57
|Abst. Kursziel*:
7,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 97,62
|Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name:
Michael Lasser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.