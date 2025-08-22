DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 15,65 -0,2%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 97.411 +0,7%Euro 1,1593 -0,1%Öl 67,79 +0,2%Gold 3.326 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 CTS Eventim 547030
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Top News
Devisen im Blick: Euro etwas schwächer Devisen im Blick: Euro etwas schwächer
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
84,51 EUR +0,11 EUR +0,13 %
STU
97,90 USD -0,05 USD -0,05 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 704,8 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

RBC Capital Markets

Walmart Outperform

08:01 Uhr
Walmart Outperform
Aktie in diesem Artikel
Walmart
84,51 EUR 0,11 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Die verfehlten Gewinnerwartungen des Einzelhändlers seien nicht ideal, auch wenn sie von Sonderfaktoren beeinflusst und nicht repräsentativ für die Geschäftstrends seien, schrieb Steven Shemesh in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den jüngsten Quartalsbericht. Auf dem hohen Bewertungsniveau habe die Aktie wenig Spielraum für Enttäuschungen. Die grundsätzlichen Trends blieben aber gut, und das Unternehmen sollte weitere Marktanteile gewinnen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 17:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Outperform

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 106,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 97,96		 Abst. Kursziel*:
8,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 97,90		 Abst. Kursziel aktuell:
8,27%
Analyst Name:
Steven Shemesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 113,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

08:01 Walmart Buy UBS AG
08:01 Walmart Outperform RBC Capital Markets
08:01 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 Walmart Buy UBS AG
21.08.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen