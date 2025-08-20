DAX 24.228 -0,2%ESt50 5.453 -0,4%Top 10 Crypto 15,91 -1,8%Dow 44.672 -0,6%Nas 21.115 -0,3%Bitcoin 97.364 -0,7%Euro 1,1628 -0,2%Öl 66,83 -0,3%Gold 3.338 -0,3%
Walmart Aktie

Walmart Aktien-Sparplan
88,30 EUR +0,50 EUR +0,57 %
STU
97,62 USD -4,95 USD -4,83 %
BTT
Marktkap. 695,1 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

RBC Capital Markets

Walmart Outperform

15:06 Uhr
Walmart Outperform
Walmart
88,30 EUR 0,50 EUR 0,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Steven Shemesh sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung von einer starken Umsatzentwicklung des Handelskonzerns. Allerdings hätten Analysten die Gewinnentwicklung nicht richtig modelliert. Der Experte sieht dafür aber keine fundamentalen Gründe und glaubt, dass die Marktschätzungen zu ehrgeizig geworden waren. Er hob vor diesem Hintergrund die Ausblicke auf das dritte Quartal und das Jahr 2026 hervor. In einer potenziellen Kursschwäche würde Shemesh eine Kaufgelegenheit sehen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

