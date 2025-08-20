Walmart Aktie
Marktkap. 695,1 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Steven Shemesh sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung von einer starken Umsatzentwicklung des Handelskonzerns. Allerdings hätten Analysten die Gewinnentwicklung nicht richtig modelliert. Der Experte sieht dafür aber keine fundamentalen Gründe und glaubt, dass die Marktschätzungen zu ehrgeizig geworden waren. Er hob vor diesem Hintergrund die Ausblicke auf das dritte Quartal und das Jahr 2026 hervor. In einer potenziellen Kursschwäche würde Shemesh eine Kaufgelegenheit sehen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 106,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 102,57
|Abst. Kursziel*:
3,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 97,62
|Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|Walmart Buy
|UBS AG
|15:06
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:56
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
