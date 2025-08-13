DAX 24.378 +0,8%ESt50 5.435 +0,9%Top 10 Crypto 16,25 -4,4%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.392 -3,8%Euro 1,1649 -0,5%Öl 66,88 +1,7%Gold 3.335 -0,6%
Walmart Aktie

86,69 EUR -1,91 EUR -2,16 %
STU
100,84 USD -0,01 USD -0,01 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 707,32 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

UBS AG

Walmart Buy

21:11 Uhr
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Neue Lebensmittel-Rabatte für Angestellte könnten kurzfristig etwas Gegenwind für die Gewinnentwicklung verursachen , doch sollte der Einzelhändler damit klarkommen, schrieb Michael Lasser in einer Einschätzung am Donnerstag. Außerdem sollte die Maßnahme Loyalität und Bindung der Belegschaft verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Buy

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 100,78		 Abst. Kursziel*:
9,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 100,84		 Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 110,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

21:11 Walmart Buy UBS AG
06.08.25 Walmart Buy UBS AG
04.08.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
24.07.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.25 Walmart Buy UBS AG
mehr Analysen

