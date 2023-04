Credit Suisse Group

Walmart Outperform

15:41 Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Der Einzelhandelskonzern habe eine robuste Strategie präsentiert, mit der er seine langfristigen finanziellen Ziele erreichen wolle, schrieb Analystin Karen Short in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele für 2024 sowie die Markterwartungen für 2025 und darüber hinaus seien konservativ. Insgesamt halte sie an ihrer positiven Einschätzung der Aktien fest, da Walmart in einem schwachen makroökonomischen Umfeld defensiv agiere./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com